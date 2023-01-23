Рогозин объявил о скором начале операции «Возмездие»

Экс-глава «Роскосмоса» заявил, что планирует уничтожить тех, кто убил его помощника в Донецке. Он отметил, что выяснил, из какого орудия нанесли удар.

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«И я надеюсь, вернувшись, их (людей, которые убили помощников — прим. URA.RU) найти и уничтожить. Это дело чести. Я потерял своих бойцов, это были мои друзья. Мы много лет работали вместе. Как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию „Возмездие“ реализовать», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Рогозин рассказал, что он запросил у «Роскосмоса» точную карту с места боевых действий и ему предоставили снимок, который сделал космический аппарат в этот день. По его словам, удалось установить орудие, из которого был сделан выстрел.