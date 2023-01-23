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29 минут назад

Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Об этом информирует ТАСС.

Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР
Фото: ТАССТАСС

Самолет министра приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. В Претории Лавров встретится с главой МИД страны Наледи Пандор. Наиболее вероятной темой переговоров может стать подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка.

Мероприятие намечено на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Министры также традиционно обсудят двустороннюю повестку и ключевые события на международной арене. Возможно, будут обсуждаться вопросы взаимодействия в БРИКС, где в 2023 году председательствует ЮАР. Лавров последний раз встречался с южноафриканской коллегой в сентябре на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее российские дипломаты раскритиковали заявление европейского дипломата Борреля, который посчитал слова министра иностранных дел РФ Лаврова "неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев". Таким образом он отреагировал на сравнение действий стран Запада с попыткой Гитлера решить "еврейский вопрос".

Политика,Сергей Лавров,БРИКС,Генассамблея ООН,
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