Рогозин сообщил о захвате силами ДНР терминалов Starlink

«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ», — отметил он, подчеркнув, что речь идет об абонентском оборудовании.

«Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — добавил экс-глава «Роскосмоса» .

В январе Рогозин рассказал, что ВСУ надевают форму Вооруженных сил России (ВС РФ) для сбора развединформации в ДНР. В связи с этим он призвал усилить проверку автотранспорта на приграничных к фронту блокпостах. По его словам, никто не тормозит автомобили, которые набиты «нервными вооруженными людьми в камуфляже».