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1 час назад

Рогозин сообщил о захвате силами ДНР терминалов Starlink

Lenta.ru

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что силы Донецкой народной республики (ДНР) захватили в качестве трофеев терминалы Starlink, которыми пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

Рогозин сообщил о захвате силами ДНР терминалов Starlink
Фото: ТАССТАСС

Рогозин назвал средства космической связи особой темой.

«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ», — отметил он, подчеркнув, что речь идет об абонентском оборудовании.

«Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — добавил экс-глава «Роскосмоса».

В январе Рогозин рассказал, что ВСУ надевают форму Вооруженных сил России (ВС РФ) для сбора развединформации в ДНР. В связи с этим он призвал усилить проверку автотранспорта на приграничных к фронту блокпостах. По его словам, никто не тормозит автомобили, которые набиты «нервными вооруженными людьми в камуфляже».

Политика,Дмитрий Рогозин,Верховный суд,Роскосмос,
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