Делегация Госдумы прибыла в Иран

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает ТАСС

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В состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, курирующий межпарламентские связи с Ираном, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев.