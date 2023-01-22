Делегация Госдумы прибыла в Иран

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает ТАСС
В состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, курирующий межпарламентские связи с Ираном, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Отмечается, что в ходе визита делегация примет участие в третьем заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и иранским парламентом. В его повестке, в частности — законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества России и Ирана в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, взаимодействие на Каспии, вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму.