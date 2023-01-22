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9 минут назад

Делегация Госдумы прибыла в Иран

Lenta.ru

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает ТАСС

Делегация Госдумы прибыла в Иран
Фото: 

В состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, курирующий межпарламентские связи с Ираном, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Отмечается, что в ходе визита делегация примет участие в третьем заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и иранским парламентом. В его повестке, в частности — законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества России и Ирана в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, взаимодействие на Каспии, вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму.

Политика,Василий Пискарев,Евгений Москвичев,Анатолий Аксаков,Сергей Неверов,Вячеслав Володин,Госдума,
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