Медведев прокомментировал встречу НАТО в Рамштайне

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги встречи министров обороны стран НАТО на американской военной базе Рамштайн в Германии.

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По оценке Медведева, выделение тяжелой бронетехники Киеву свидетельствует о том, что противник «неопределенно долго» будет стараться измотать Россию, при возможности - уничтожить.

Зампред Совбеза уточнил, что вооружений у альянса достаточно, при необходимости промышленность блока в состоянии произвести новое. Соответственно, добавил Медведев, иллюзий строить не следует.

По его мнению, России «будет очень непросто». Вместе с тем, в случае затягивания конфликта «сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов».

Такое неоднократно происходило в истории человечества в случае продолжительных конфликтов, подчеркнул политик.