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19 минут назад

Медведев прокомментировал встречу НАТО в Рамштайне

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги встречи министров обороны стран НАТО на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Медведев прокомментировал встречу НАТО в Рамштайне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке Медведева, выделение тяжелой бронетехники Киеву свидетельствует о том, что противник «неопределенно долго» будет стараться измотать Россию, при возможности - уничтожить.

Зампред Совбеза уточнил, что вооружений у альянса достаточно, при необходимости промышленность блока в состоянии произвести новое. Соответственно, добавил Медведев, иллюзий строить не следует.

По его мнению, России «будет очень непросто». Вместе с тем, в случае затягивания конфликта «сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов».

Такое неоднократно происходило в истории человечества в случае продолжительных конфликтов, подчеркнул политик.

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В итоге, предположил Медведев, Штаты кинут «старуху Европу и остатки несчастных украинцев», а планета в очередной раз придет в равновесное состояние. Он добавил, что это произойдет в том случае, если не станет «слишком поздно».

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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