В Госдуме допустили расширение границ спецоперации

Границы проведения российской специальной военной операции (СВО) могут быть расширены, если западные партнеры Украины увеличат поддержку республики. Такой вариант допустил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

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Депутат предупредил Киев о том, что поддержка Вашингтона и Брюсселя может сыграть злую шутку. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что 2023 год станет решающим и определяющим в вопросе формирования нового миропорядка. В нем, по словам Шеремета, ключевую роль будет играть именно Россия.

С подобным заявлением ранее выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он написал, что если западные союзники Украины поставят республике вооружения, с помощью которого будет возможно атаковать мирные города России, то это приведет к ответным мерам с использованием еще более мощного оружия.