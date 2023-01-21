В МИД России обвинили Борреля в лицемерии

"Заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции 18 января с. г. сравнения политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на "цветущий сад", в котором проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли", а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима", - указали в министерстве.