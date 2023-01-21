В МИД России обвинили Борреля в лицемерии

В ведомстве отметили, что Россия призывает Европу бороться с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов
Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с критикой приведенного главой МИД РФ Сергеем Лавровым сравнения политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции 18 января с. г. сравнения политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на "цветущий сад", в котором проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли", а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима", - указали в министерстве.
В МИД напомнили о призыве России в отношении Европы бороться с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов.
"Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов", - говорится в заявлении.
Ведомство также отметило, что "никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор".
МИД РФ получил много обращений еврейских организаций с недоумением из-за слов председателя Европейского еврейского конгресса о Лаврове.