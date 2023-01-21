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28 минут назад

МИД РФ анонсировал меры в отношении французских СМИ

Майк Габриелян

МИД РФ пригрозил ответными мерами в отношении французских СМИ после блокировки счетов RT France. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских дипломатов.

МИД РФ анонсировал меры в отношении французских СМИ
Фото: ТАССТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что блокировка счетов RT France приведёт к серьёзным мерам против французских СМИ, работающих в России.

«Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», - сказали в МИД РФ.

Накануне банковский счет телеканала RT France был заблокирован по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций ЕС.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал блокировку «вопиющим нарушением свободы слова».

Политика,Владимир Соловьев,МИД России,ЕС,
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