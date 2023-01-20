МИД предупредил об эскалации на Украине

Заявления глав оборонных ведомств западных стран, сделанные в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, провокационны. Если поставки оружия Киеву нарастят, в зоне боевых действий может наступить эскалация, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте.
«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», — предупредила Захарова.