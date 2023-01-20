Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, Павлов переходит на другую работу, однако подробности пока неизвестны.
Алексей Павлов родился 18 июля 1971 в Москве. Окончил Академию Министерства безопасности РФ в 1993 году. С 1993 по 1996 год служил в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ) при президенте РФ. С 1996 года проходил службу на различных должностях в ФСБ России.
Был назначен на пост помощника секретаря Совбеза РФ 19 марта 2009 года. Имеет звание генерал-лейтенанта, награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими.