Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, Павлов переходит на другую работу, однако подробности пока неизвестны.

Алексей Павлов родился 18 июля 1971 в Москве. Окончил Академию Министерства безопасности РФ в 1993 году. С 1993 по 1996 год служил в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ) при президенте РФ. С 1996 года проходил службу на различных должностях в ФСБ России.