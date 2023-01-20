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58 минут назад

Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, Павлов переходит на другую работу, однако подробности пока неизвестны.

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Алексей Павлов родился 18 июля 1971 в Москве. Окончил Академию Министерства безопасности РФ в 1993 году. С 1993 по 1996 год служил в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ) при президенте РФ. С 1996 года проходил службу на различных должностях в ФСБ России.

Был назначен на пост помощника секретаря Совбеза РФ 19 марта 2009 года. Имеет звание генерал-лейтенанта, награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими.

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