Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает РБК.

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Однако источники издания, которые знакомы с подбором кандидатур на пост главы Счетной палаты, отметили, что «интрига сохраняется» и обсуждение еще ведется.

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на следующей неделе, пояснил изданию федеральный чиновник.

При этом в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть информацию о возможном назначении Козака.

«Никогда не анонсируем», - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Кудрин объявил о своем уходе с поста главы Счетной палаты в конце ноября 2022 года. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей. Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.