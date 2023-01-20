Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты является замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщает РБК.
Источники издания назвали Козака основной кандидатурой, при этом отметив, что обсуждения до сих пор продолжаются. Согласно данным одного из источников издания, Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах уже на следующей неделе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать информацию.
«Никогда не анонсируем», — ответил он на просьбу журналистов рассказать о возможном назначении Козака.