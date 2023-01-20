Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты является замглавы администрации президента Дмитрий Козак . Об этом сообщает РБК.

Источники издания назвали Козака основной кандидатурой, при этом отметив, что обсуждения до сих пор продолжаются. Согласно данным одного из источников издания, Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах уже на следующей неделе.