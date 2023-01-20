В Кремле прокомментировали преодоление Байденом «экватора» в президентстве

20 января исполняется два года со дня инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Ровно половина срока осталась позади, ему предстоит еще два года возглавлять Белый дом.

«Прошедшие два года были, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся в низшей точке исторически. Надежд на улучшение нет», — сказал представитель Кремля.

16 июня 2021 года в швейцарской Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.