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37 минут назад

В Кремле прокомментировали преодоление Байденом «экватора» в президентстве

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал преодоление американским лидером Джо Байденом «экватора» в президентстве.

В Кремле прокомментировали преодоление Байденом «экватора» в президентстве
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

20 января исполняется два года со дня инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Ровно половина срока осталась позади, ему предстоит еще два года возглавлять Белый дом.

«Прошедшие два года были, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся в низшей точке исторически. Надежд на улучшение нет», — сказал представитель Кремля.

16 июня 2021 года в швейцарской Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил действия Соединенных Штатов по созданию коалиции против России с политикой лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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