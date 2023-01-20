МИД РФ: США тайно спонсируют ИГ*

Да, такие данные есть, они это делают не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился, но хуже является еще то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англо-саксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, но и безопасности России, — сказал Кабулов.