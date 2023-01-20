Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин желает первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эти пожелания российский лидер передал в ходе телефонного разговора с его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.