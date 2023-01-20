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13 минут назад

Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Парламентская газетаиещё 9

Президент России Владимир Путин желает первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эти пожелания российский лидер передал в ходе телефонного разговора с его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Ранее 20 января сообщалось, что операция на сердце, которую перенес 82-летний Нурсултан Назарбаев, прошла успешно.

«Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, как мы узнали, которую он перенес», — цитирует Пескова ТАСС.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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