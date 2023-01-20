В СПЧ предложили ужесточить наказания за утечки персональных данных

Совет по правам человека при президенте России готовит инициативы по усилению ответственности за утечки персональных данных, в первых числах февраля их обсудят с законодателями, профильными ведомствами и бизнесом, выяснили «Известия» . СПЧ будет отстаивать позицию, связанную с введением уголовной ответственности по подобным фактам, заявил член совета Кирилл Кабанов . Он полагает, что ответственность за утечку персональных данных должна быть сопоставима с нанесенным ущербом и может доходить до реальных сроков заключения в пять-шесть лет. Для того, чтобы данная инициатива все-таки заработала нужны специально обученные люди, объяснил Авторадио руководитель юридической компании URVISTA, юрист Алексей Петропольский:

«Когда человек, у которого эти данные утекли, в дальнейшем у него списались все деньги с расчетного счета либо перевели с его карты, по факту это уже уголовное преступление. И его должны расследовать в рамках именно Уголовного кодекса. Но если мы с вами посмотрим практику, то даже при наличии сегодняшнего законодательства не особо то что-то расследуется. Дело в том, что любые правонарушения в области кибербезопасности должны расследовать специальные оперуполномоченные группы, специальные следователи, которые должны иметь образование техническое, разбираться в том, как это происходит. И только после этого кого-то привлекать к уголовной ответственности и кого-то привлекать уже к административной ответственности в виде штрафов. У нас просто таких специалистов на сегодняшний момент нет».