В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
14 минут назад

В Крыму предупредили об ответном ударе в случае атаки Киева

Москва24иещё 5

Если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то получат ответный удар, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму предупредили об ответном ударе в случае атаки Киева
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru depositphotos/diy13@ya.ru

"<...> пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ", – приводит его слова РИА Новости.

Константинов отметил, что крымчане навсегда порвали с украинским государством, которое сформировалось в результате госпереворота в 2014 году.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат поддерживать Украину. По ее мнению, что у Киева "есть право захватить назад" Крым.

Подоляк: Запад не будет возражать против удара по Крымскому мосту

После этого Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, куда вошли 59 БМП Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политика,СВО,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Константинов,Владимир Путин,Пентагон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители