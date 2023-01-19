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8 минут назад

Захарова нашла у бывшего вице-президента США «вирус исключительности»

Ura.Ruиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего вице-президента США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Она заметила в нем «вирус исключительности».

Захарова нашла у бывшего вице-президента США «вирус исключительности»
Фото: ТАССТАСС

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Керри выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе сравнил борьбу с изменениями климата со Второй мировой войной. По его словам, за 80% всех выбросов несут ответственность 20 мировых экономик.

Политика,Мария Захарова,Джон Керри,МИД России,
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