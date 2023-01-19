Захарова нашла у бывшего вице-президента США «вирус исключительности»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего вице-президента США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Она заметила в нем «вирус исключительности».