Лавров передал Лукашенко привет от Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему приветствие от главы российского государства Владимира Путина, а также отметил высокий уровень контактов лидеров двух стран. Его слова приводит БелТА.
«Спасибо огромное за встречу. Прежде всего привет от Владимира Владимировича [Путина]. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали - в прошлом году десять раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов. Поэтому нам на уровне глав внешнеполитических ведомств не угнаться за вами. Но так и должно быть», - заявил министр иностранных дел России.
По словам Лаврова, сейчас один из главных вопросов на повестке дня заседания коллегий министерств иностранных дел Белоруссии и России – координация работы в условиях сложившейся сейчас в мире обстановки.
В частности, России и Белоруссии, «важно не допустить приватизации» секретариатов международных организаций, которую Запад пытается провести, подчеркнул Сергей Лавров.
«Вопросы, которые будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии наших западных коллег на тотальное доминирование во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается в позиции НАТО, само собой, Евросоюза. Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ», - резюмировал министр.
Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Минск обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко создание единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства.
Также Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии.