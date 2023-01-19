Лавров передал Лукашенко привет от Путина

«Спасибо огромное за встречу. Прежде всего привет от Владимира Владимировича [Путина]. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали - в прошлом году десять раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов. Поэтому нам на уровне глав внешнеполитических ведомств не угнаться за вами. Но так и должно быть», - заявил министр иностранных дел России.