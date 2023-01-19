В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
15 минут назад

Медведев: поражение ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать ядерную войну

Газета.Ruиещё 4

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил о риске ядерной войны в случае поражения ядерной державы в «обычном» конфликте.

«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — заявил Медведев, добавляя, что «ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

Киссинджер изменил мнение о вступлении Украины в НАТО

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что 20 января западные страны соберутся на базе НАТО рядом с городом Рамштайн в Германии для обсуждения поддержки Украины.

«И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», — отметил Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России призвал выработать специальные международные нормы, касающиеся нынешней обстановки в мире, в том числе в связи с конфликтом на Украине, и будущие международные отношения.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители