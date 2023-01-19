Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил о риске ядерной войны в случае поражения ядерной державы в «обычном» конфликте.
«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — заявил Медведев, добавляя, что «ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».
Зампред Совбеза РФ также напомнил, что 20 января западные страны соберутся на базе НАТО рядом с городом Рамштайн в Германии для обсуждения поддержки Украины.
«И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», — отметил Медведев.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России призвал выработать специальные международные нормы, касающиеся нынешней обстановки в мире, в том числе в связи с конфликтом на Украине, и будущие международные отношения.