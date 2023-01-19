Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере

Европейский еврейский конгресс считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принести извинения за сравнение политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Об этом говорится в заявлении на сайте конгресса.