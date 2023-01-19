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6 минут назад

Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере

Lenta.ru

Европейский еврейский конгресс считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принести извинения за сравнение политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Об этом говорится в заявлении на сайте конгресса.

Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере
Фото: ТАССТАСС

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант.

По его словам, это искажает представление о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться.

Политика,Сергей Лавров,
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