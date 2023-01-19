В Госдуме отреагировали на отказ приглашать РФ на Мюнхенскую конференцию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не увидела ничего особенного в том, что Россию отказались приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. На решение организаторов она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее стало известно, что чиновники из российского правительства не приглашены в этом году на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна состояться 17-19 февраля.

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — заявил ее председатель КрисКристоф Хойсген.

По ее мнению, прибегая к санкциям в самых различных отраслях, в том числе в спорте, Запад так или иначе демонстрирует, что каким-то образом изолирует Россию. Это делается, чтобы не предпринимать меры, которые совсем разрушат все экономические связи, предположила парламентарий.

«А за некими шагами, например, к Мюнхенской конференции не допустим, еще куда-то, вроде делается вид, что таким образом Россию от чего-то там опять отстранили, и в информационном поле это есть. Для нас в этом нет ничего такого, если что в ООН<ООН можем выступить всегда», — сказала депутат.

В прошлом году Москва обещала, что не направит своих представителей на Мюнхенскую конференцию 2023 года. Тогда в МИД объяснили это «различными причинами». При этом в ведомстве подчеркивали, что конференция «превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам, и интерес в Москве к этому мероприятию пропал».