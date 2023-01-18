Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 18 января, российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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— Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год, — говорится в документе.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Политик отметил, что права и свободы граждан никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы российского законодательства.