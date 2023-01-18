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29 минут назад

Путин пообещал, что преступления Киева против людей и церкви не пройдут даром

Деловая газета "Взгляд"

Преступления властей Киева против граждан и Русской православной церкви не пройдут им даром, заявил президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Путин: преступления Киева против людей и церкви не пройдут даром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на Украине много людей, которые понимают, что происходит.

«Особенно после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром», – передает ТАСС его слова.

Также Путин заявил, что первичным источником власти на Украине стал госпереворот, когда с 2014 года руководящие посты в этой стране захватили неонацисты.

Президент отметил, что преступления против гражданского населения начались после госпереворота.

«Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине – это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», – считает он.

В ходе встречи Путин рассказал, как у его матери Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде.

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