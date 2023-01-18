Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной блокадному Ленинграду, рассказал, как у его мамы в те годы украли продуктовые карточки. Кадры посещения экспозиции опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

Главу государства сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В ходе осмотра президента рассказал им, как однажды его мать лишилась продовольственных карточек.

«Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин.