Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной блокадному Ленинграду, рассказал, как у его мамы в те годы украли продуктовые карточки. Кадры посещения экспозиции опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.
Главу государства сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В ходе осмотра президента рассказал им, как однажды его мать лишилась продовольственных карточек.
«Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин.
Напомним, что во время Великой Отечественной войны нацистская Германия ввела блокаду вокруг Ленинграда, которая продлилась 872 дня — снять ее удалось 18 января 1943 года в ходе операции «Искра». Общее число погибших жителей города во время блокады, по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга, превышает 1 млн человек.