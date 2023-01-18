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37 минут назад

Путин рассказал, как у его мамы украли карточки на хлеб в блокаду

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной блокадному Ленинграду, рассказал, как у его мамы в те годы украли продуктовые карточки. Кадры посещения экспозиции опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

Главу государства сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В ходе осмотра президента рассказал им, как однажды его мать лишилась продовольственных карточек.

«Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны нацистская Германия ввела блокаду вокруг Ленинграда, которая продлилась 872 дня — снять ее удалось 18 января 1943 года в ходе операции «Искра». Общее число погибших жителей города во время блокады, по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга, превышает 1 млн человек.

Политика,Видео,Александр Гуцан,Александр Беглов,Владимир Путин,
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