Путин назвал причину СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защищать людей в Донбассе и завершить трагедию, начавшуюся в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление президент сделал на встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
«Это наши исторические территории. Как я уже говорил, после развала Советского Союза, Россия примирилась с этим событием, <…> но тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после государственного переворота», - подчеркнул Путин.
Он заявил, что на Украине начали «фактически истреблять» людей, проживающих в Донбассе и связывающих себя с русской культурой и русским языком.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее назвал одной из предпосылок к спецоперации отказ США учитывать опасения России по нацбезопасности.
По мнению Пескова, спецоперации не было бы, если бы Запад «одернул» Украину. Он подчеркнул, что США и НАТО могли дать гарантии, что Украина «не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны» и нападать на собственное население.