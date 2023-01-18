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53 минуты назад

Путин назвал причину СВО

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защищать людей в Донбассе и завершить трагедию, начавшуюся в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление президент сделал на встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

«Это наши исторические территории. Как я уже говорил, после развала Советского Союза, Россия примирилась с этим событием, <…> но тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после государственного переворота», - подчеркнул Путин.

Он заявил, что на Украине начали «фактически истреблять» людей, проживающих в Донбассе и связывающих себя с русской культурой и русским языком.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее назвал одной из предпосылок к спецоперации отказ США учитывать опасения России по нацбезопасности.

По мнению Пескова, спецоперации не было бы, если бы Запад «одернул» Украину. Он подчеркнул, что США и НАТО могли дать гарантии, что Украина «не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны» и нападать на собственное население.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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