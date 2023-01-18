Политолог предрекла взрыв протестов в странах ЕС из-за Украины

Страны Евросоюза переживают волну экономических и политических кризисов, на фоне которых могут начаться протесты, считает политолог Дарья Митина. Специалист предрекла волну протестных активностей в Италии, Франции и Германии из-за снабжения ВСУ оружием. По словам политолога, митинги уже проходят в Германии и Италии, в них участвуют сотни тысяч человек, пишет «ПолитЭксперт».

Профсоюзы выступили категорически против отправки оружия на Украину, — объяснила эксперт.

Митина считает, что в 2020 году волну митингов в Европе на несколько лет купировала пандемия коронавирусной инфекции. Новый вирус защитил страны Евросоюза от крупных протестных движений, заявила политолог. Так, например, сейчас во Франции возобновляются протесты «желтых жилетов».

Отряхнувшись от ковидного сна, во Франции опять возобновляется движение желтых жилетов. Оно очень активизировалось в конце 2018 года, и, если бы не ковид, то судьба Макрона висела бы на волоске, — уточнила Митина.