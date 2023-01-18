В Кремле отреагировали на заявления Киева о готовности к переговорам

Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией, если судить по украинскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Таким образом в Кремле отреагировали на заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова о том, что Киев не отказывается от диалога с Москвой и готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров при соблюдении универсальных принципов международного права.
«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — ответил пресс-секретарь Путина своему украинскому коллеге.