В Кремле отреагировали на заявления Киева о готовности к переговорам

Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией , если судить по украинскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова о том, что Киев не отказывается от диалога с Москвой и готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров при соблюдении универсальных принципов международного права.