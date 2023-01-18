Небензя назвал причину трагедии в Днепропетровске

Трагедия в Днепропетровске могла не случиться, если бы Киев соблюдал гуманитарное право, согласно которому нельзя размещать ПВО в жилых кварталах. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом. Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», - заявил Василий Небензя.
Небензя также отметил, что если бы Украинское руководство было бы готово обсуждать мирные переговоры на реалистичных условиях, то у России не было бы необходимости осуществлять удары по объекту инфраструктуры.
Ранее Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Но позже он отказался от своих слов и подал заявление об отставке, сообщают РИА Новости.
Ранее Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта. Россия надеется увидеть страну за столом переговоров.