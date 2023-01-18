В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
19 минут назад

Трагедия в Днепропетровске произошла из-за нарушений Киевом гуманитарного права, заявил Небензя

ТК «Звезда»

Трагедия в Днепропетровске могла не случиться, если бы Киев соблюдал гуманитарное право, согласно которому нельзя размещать ПВО в жилых кварталах. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя назвал причину трагедии в Днепропетровске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом. Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», - заявил Василий Небензя.

Небензя также отметил, что если бы Украинское руководство было бы готово обсуждать мирные переговоры на реалистичных условиях, то у России не было бы необходимости осуществлять удары по объекту инфраструктуры.

Ранее Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Но позже он отказался от своих слов и подал заявление об отставке, сообщают РИА Новости.

Ранее Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта. Россия надеется увидеть страну за столом переговоров.

Политика,Алексей Арестович,Василий Небензя,Владимир Зеленский,ООН,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители