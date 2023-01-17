Володин призвал сделать службу в ВС России обязательной для госслужащих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 17 января, предложил сделать службу в армии обязательной для приема на госслужбу, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры. Об этом пишет РИА «Новости».

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Володин пояснил, что инициативу о введении таких критериев следует рассмотреть как можно быстрее.

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры - в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах», - подчеркнул спикер Госдумы.

По его оценке, это позволит создать так называемую «систему кадровых лифтов», при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.