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1 час назад

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Lenta.ruиещё 9

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры Совета Европы (СЕ) в отношении России прекратят свое действие. Об этом стало известно из думской электронной базы.

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров СЕ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там уточняется, что на данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Позднее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в России уже частично не действуют нормы международных договоров СЕ, так как закон страны на ее территории имеет приоритет.

С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. После ее выхода из Совета Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России.

Политика,Алексей Чепа,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,ЕСПЧ,Совет Европы,Госдума,
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