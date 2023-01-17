Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров СЕ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры Совета Европы (СЕ) в отношении России прекратят свое действие. Об этом стало известно из думской электронной базы.

Там уточняется, что на данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Позднее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в России уже частично не действуют нормы международных договоров СЕ, так как закон страны на ее территории имеет приоритет.