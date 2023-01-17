Лавров рассказал коллегам из арабских стран об СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов встретился в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств и проинформировал их о ситуации на Украине . Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ .

В ведомстве уточнили, что стороны провели «обстоятельный разговор» по широкому кругу вопросов российско-арабского взаимодействия и «задачам обеспечения мира и безопасности» на Ближнем Востоке. Отмечается, что особое внимание на встрече было уделено проблемам ближневосточного урегулирования, в том числе урегулированию ситуации в Сирии, а также нормализации обстановки в Ливии и Йемене.