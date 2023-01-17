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20 минут назад

Лавров рассказал коллегам из арабских государств о спецоперации на Украине

Газета.Ruиещё 2

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов встретился в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств и проинформировал их о ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров рассказал коллегам из арабских стран об СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что стороны провели «обстоятельный разговор» по широкому кругу вопросов российско-арабского взаимодействия и «задачам обеспечения мира и безопасности» на Ближнем Востоке. Отмечается, что особое внимание на встрече было уделено проблемам ближневосточного урегулирования, в том числе урегулированию ситуации в Сирии, а также нормализации обстановки в Ливии и Йемене.

Кроме того, российский министр проинформировал арабских коллег о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией СВО.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что поддержка участников специальной военной операции должна быть постоянным приоритетом работы нижней палаты парламента.

Политика,Сергей Ларов,Вячеслав Володин,МИД России,Лига арабских государств,Госдума,
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