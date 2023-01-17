Во Франции объяснили отказ принимать оплату от РФ за русское кладбище

В мэрии французского города Сен-Женевьев-де-Буа заявили, что отказались принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за «исключительного международного контекста». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее власти города не приняли от РФ средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры: писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев, поэтесса Зинаида Гиппиус и другие. Россия взяла на себя оплату мест в 2005 году, с момента подписания соглашения между Москвой и Сен-Женевьев-де-Буа.
В посольстве РФ во Франции в заявляли, что считают эту ситуацию категорически неприемлемой, однако пока речи о сносе могил не идет. Отмечалось, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.
В пресс-службе мэрии ответили, что процедура аренды не может быть продолжена в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и спецоперацией на Украине. Кроме того, из-за этого на могилах не будут проводить восстановительные работы.
«Что касается выплат на 2022 год, исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить их», — заявили власти города.
При этом мэрия Сен-Женевьев-де-Буа заверила, что обеспечит сохранность русских могил, несмотря на отказ принимать плату. Там решительно подтвердили, что ни одно захоронение не будет потревожено, а город продолжит содержание и восстановление мест на муниципальном кладбище.