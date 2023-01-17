Во Франции объяснили отказ принимать оплату от РФ за русское кладбище

В мэрии французского города Сен-Женевьев-де-Буа заявили, что отказались принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за «исключительного международного контекста». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что ранее власти города не приняли от РФ средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры: писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев, поэтесса Зинаида Гиппиус и другие. Россия взяла на себя оплату мест в 2005 году, с момента подписания соглашения между Москвой и Сен-Женевьев-де-Буа.

В посольстве РФ во Франции в заявляли, что считают эту ситуацию категорически неприемлемой, однако пока речи о сносе могил не идет. Отмечалось, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.

В пресс-службе мэрии ответили, что процедура аренды не может быть продолжена в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и спецоперацией на Украине. Кроме того, из-за этого на могилах не будут проводить восстановительные работы.

«Что касается выплат на 2022 год, исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить их», — заявили власти города.