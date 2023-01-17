В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Туркмении

Президенту России Владимиру Путину и лидеру Туркмении Сердару Бердымухамедову в ходе телефонного разговора удалось обсудить вопрос практического сотрудничества двух государств в сфере энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.
«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», - отмечается в публикации.
В декабре в Туркменистане прошла первая трехсторонняя встреча с участием турецкого, азербайджанского и туркменского лидеров. СМИ проинформировали о попытках Анкары
привлечь Ашхабад к региональному сотрудничеству под своим началом. Как заявил «Известиям» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, Туркменистану не нужны прочные союзнические отношения.
Ранее стало известно о проведении в понедельник телефонного разговора между российским главой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили украинский кризис. Кроме того, как сообщили СМИ, стороны затронули вопрос обмена военнопленными.