В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Туркмении

Президенту России Владимиру Путину и лидеру Туркмении Сердару Бердымухамедову в ходе телефонного разговора удалось обсудить вопрос практического сотрудничества двух государств в сфере энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», - отмечается в публикации.

В декабре в Туркменистане прошла первая трехсторонняя встреча с участием турецкого, азербайджанского и туркменского лидеров. СМИ проинформировали о попытках Анкары

привлечь Ашхабад к региональному сотрудничеству под своим началом. Как заявил «Известиям» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, Туркменистану не нужны прочные союзнические отношения.