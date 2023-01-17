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23 минуты назад

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Туркмении

Лера Букина

Президенту России Владимиру Путину и лидеру Туркмении Сердару Бердымухамедову в ходе телефонного разговора удалось обсудить вопрос практического сотрудничества двух государств в сфере энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Туркмении
Фото: ТАССТАСС

«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», - отмечается в публикации.

В декабре в Туркменистане прошла первая трехсторонняя встреча с участием турецкого, азербайджанского и туркменского лидеров. СМИ проинформировали о попытках Анкары

привлечь Ашхабад к региональному сотрудничеству под своим началом. Как заявил «Известиям» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, Туркменистану не нужны прочные союзнические отношения.

Ранее стало известно о проведении в понедельник телефонного разговора между российским главой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили украинский кризис. Кроме того, как сообщили СМИ, стороны затронули вопрос обмена военнопленными.

Политика,Виктор Надеин-Раевский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ИМЭМО РАН,
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