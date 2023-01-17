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16 минут назад

Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой личной утратой

Lenta.ruиещё 1

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1» назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой личной утратой.

Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой личной утратой
Фото: ТАССТАСС

Политический деятель появилась на церемонии прощания с актрисой, которая проходит в Храме Христа Спасителя в Москве. В разговоре с журналистами Матвиенко отметила, что являлась поклонницей звезды советского кинематографа.

«Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все — там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота», — рассказала спикер Совета Федерации.

Ранее в Москве началась церемония прощания с Инной Чуриковой. Проститься с артисткой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава и многие другие.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице.

Политика,Лия Ахеджакова,Людмила Поргина,Хибла Герзмава,Михаил Мишустин,Евгений Миронов,Валентина Матвиенко,Инна Чурикова,Владимир Путин,Совет Федерации,
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