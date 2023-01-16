Кремль оценил западные поставки бронетехники Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что поставки тяжелой бронетехники Украине от стран Запада не способны изменить ситуацию на земле. Об этом сообщает РИА Новости.
«Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины», — заявил представитель Кремля.
Пресс-секретарь отметил, что Россия не скрывает своего негативного отношения к поставкам новых вооружений, тогда как Великобритания, Польша и другие страны Европы говорят о планах «построить новый виток» по поставке нового военного оборудования Украине.
Песков добавил, что в Кремле сомневаются, что западных союзников Киева хоть как-то заботят судьбы украинских граждан и их будущее. По его словам, они используют Украину как инструмент для достижения «своих антироссийских целей».
Напомним, что ранее в офисе британского премьер-министра Риши Сунака заявили, что Великобритания передаст Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. Также в ближайшее время начнется обучение украинских военных их использованию.