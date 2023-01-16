В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Кремль оценил западные поставки бронетехники Украине

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что поставки тяжелой бронетехники Украине от стран Запада не способны изменить ситуацию на земле. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль оценил западные поставки бронетехники Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что Россия не скрывает своего негативного отношения к поставкам новых вооружений, тогда как Великобритания, Польша и другие страны Европы говорят о планах «построить новый виток» по поставке нового военного оборудования Украине.

Песков добавил, что в Кремле сомневаются, что западных союзников Киева хоть как-то заботят судьбы украинских граждан и их будущее. По его словам, они используют Украину как инструмент для достижения «своих антироссийских целей».

Напомним, что ранее в офисе британского премьер-министра Риши Сунака заявили, что Великобритания передаст Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. Также в ближайшее время начнется обучение украинских военных их использованию.

Политика,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители