Кремль оценил западные поставки бронетехники Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что поставки тяжелой бронетехники Украине от стран Запада не способны изменить ситуацию на земле. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что Россия не скрывает своего негативного отношения к поставкам новых вооружений, тогда как Великобритания, Польша и другие страны Европы говорят о планах «построить новый виток» по поставке нового военного оборудования Украине.

Песков добавил, что в Кремле сомневаются, что западных союзников Киева хоть как-то заботят судьбы украинских граждан и их будущее. По его словам, они используют Украину как инструмент для достижения «своих антироссийских целей».