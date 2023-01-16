МИД РФ: в странах ЕС невыполнимые визовые требования к российским туристам

Статс-секретарь — заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России , а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

"Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз", — заявил Иванов.

Ранее сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что разговоры о вымышленной на западе изоляции России присущи людям, которые никогда не смотрели на карту мира. Пушков отметил, что россияне могут беспрепятственно посетить более 100 стран.