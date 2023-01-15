Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все «напали на Россию», Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
«Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — рассказал Эрдоган.
Он напомнил о предложении российского президента бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам.
Ранее Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину. По словам турецкого президента, российский президент не является тем политиком, который «будет делать шаг назад при давлении на него».