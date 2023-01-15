Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все «напали на Россию», Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, Анкара не стала вести политику против Москвы.

«Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — рассказал Эрдоган.

Он напомнил о предложении российского президента бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам.