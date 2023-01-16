Пушков фразой на английском высмеял попытки Запада изолировать Россию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что попытки Запада изолировать Российскую Федерацию на международной арене «провалились». Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Пушкова, об этом не может быть и речи, так как российские граждане могут поехать более чем в сто стран.

«На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on!» — написал сенатор.

Ранее Алексей Пушков усомнился в желании Германии поставить танки Украине. Он считает, что американские власти, вероятно, будут усиливать давление на немцев в вопросе поставок танков Киеву, но Берлин, по словам Пушкова, похоже, не особо этого хочет.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.