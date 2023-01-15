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45 минут назад

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе примет участие в совещании с членами Совета безопасности. Об этом сообщил телеканал «Россия 1», передает РИА Новости

Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, глава государства также отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

18 ноября Владимир Путин впервые с 21 февраля собрал постоянных членов Совета безопасности на очное совещание вместо онлайн-формата. мероприятии приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Последнее совещание Совбеза такого типа прошло девять месяцев назад. После этого 21 февраля Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Политика,Александр Бортников,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,ФСБ,
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