Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе примет участие в совещании с членами Совета безопасности. Об этом сообщил телеканал «Россия 1», передает РИА Новости
По данным телеканала, глава государства также отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
18 ноября Владимир Путин впервые с 21 февраля собрал постоянных членов Совета безопасности на очное совещание вместо онлайн-формата. мероприятии приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
Последнее совещание Совбеза такого типа прошло девять месяцев назад. После этого 21 февраля Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.