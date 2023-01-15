В России назвали цель войны США с Китаем

В Вашингтоне готовятся к войне с Китаем, чтобы контролировать Евразию, полагает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо. Действующая в Америке власть десятилетиями прививала американцам искаженные и чрезвычайно дурные политические привычки", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, Япония будет участвовать в этом конфликте на стороне США.
"То, что японское правительство объявило об "удвоении военных расходов на следующие пять лет, с 2023 по 2027 год, до суммы 80 миллиардов долларов (2% от ВВП)", не оставляет сомнений в будущей военной активности японцев. При этом в армейских военных документах Китай обозначен как "беспрецедентный и величайший стратегический вызов", - пояснила она такой вывод.
Все происходящее подталкивает Китай переосмысливать происходящие события и более плотно сотрудничать с Россией, считает законодатель.
"Вашингтон с участием своих вассалов и скрытых агентов влияния постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина. Смогут ли в Поднебесной обыграть США - покажет время, но его у Пекина уже не так много", - резюмировала Ольга Ковитиди.