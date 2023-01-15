В России назвали цель войны США с Китаем

"Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо. Действующая в Америке власть десятилетиями прививала американцам искаженные и чрезвычайно дурные политические привычки", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.