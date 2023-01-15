В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
8 минут назад

Тюменский сенатор рассказал о смысле послания США к россиянам

Елена Прошина

Соединенные Штаты приступили к поиску и вербовке шпионов, которым будет поручено разрушить нынешний политический строй в России. Именно в этом заключается смысл в обращении американского посольства к гражданам России, считает сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

Тюменский сенатор рассказал о смысле послания США к россиянам
Фото: ТАССТАСС

Он написал, что у США не получится победить «военным путем», и они это понимают. Экономическое давление тоже не сработало, как и «тотальная социальная блокада». Сенатор полагает, что теперь у Вашингтона есть только один выход.

«Остается им только одно: искать предателей, формировать пятую колонну и пробовать раскачать ситуацию внутри России», — написал представитель Совета Федерации РФ.

Тараканов выразил уверенность, что спецслужбы США в первую очередь попытаются завербовать представителей экономической, творческий и политической элиты, а также тех, кто поддерживает западные ценности. Он отметил, что следить стоит не за иностранными агентами, а за потенциальными шпионами. Сенатор добавил, что его личный опыт в Чечне доказал: «бдительности и предосторожности много не бывает».

Политика,В мире,Павел Тараканов,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители