Тюменский сенатор рассказал о смысле послания США к россиянам

Соединенные Штаты приступили к поиску и вербовке шпионов, которым будет поручено разрушить нынешний политический строй в России. Именно в этом заключается смысл в обращении американского посольства к гражданам России, считает сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

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Он написал, что у США не получится победить «военным путем», и они это понимают. Экономическое давление тоже не сработало, как и «тотальная социальная блокада». Сенатор полагает, что теперь у Вашингтона есть только один выход.

«Остается им только одно: искать предателей, формировать пятую колонну и пробовать раскачать ситуацию внутри России», — написал представитель Совета Федерации РФ.