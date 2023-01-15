Тюменский сенатор рассказал о смысле послания США к россиянам

Соединенные Штаты приступили к поиску и вербовке шпионов, которым будет поручено разрушить нынешний политический строй в России. Именно в этом заключается смысл в обращении американского посольства к гражданам России, считает сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.
Он написал, что у США не получится победить «военным путем», и они это понимают. Экономическое давление тоже не сработало, как и «тотальная социальная блокада». Сенатор полагает, что теперь у Вашингтона есть только один выход.
«Остается им только одно: искать предателей, формировать пятую колонну и пробовать раскачать ситуацию внутри России», — написал представитель Совета Федерации РФ.
Тараканов выразил уверенность, что спецслужбы США в первую очередь попытаются завербовать представителей экономической, творческий и политической элиты, а также тех, кто поддерживает западные ценности. Он отметил, что следить стоит не за иностранными агентами, а за потенциальными шпионами. Сенатор добавил, что его личный опыт в Чечне доказал: «бдительности и предосторожности много не бывает».