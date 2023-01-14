Захарова высмеяла обнаружение секретных документов у Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на ситуацию с обнаружением еще нескольких секретных документов в доме президента США Джо Байдена. Она опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из романа американского писателя Марка Твена «Принц и нищий».

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Речь идет об отрывке, в котором герой романа Том признается, что колол орехи, используя государственную печать Англии.

«Представитель Байдена сообщил об обнаружении еще пяти страниц документов с пометкой «секретно» в доме президента США в Делавэре. Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» — поинтересовалась дипломат.

Ранее в Белом доме заявили, что секретные документы попали в дом Байдена непреднамеренно и по ошибке.

Юристы Байдена нашли в гараже его дома в штате Делавэр документы с пометкой «секретно». Также сам президент Соединенных Штатов признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке. В конгрессе США призвали расследовать данный факт, для этого дела Минюст страны назначил спецпрокурора.