В Госдуме обвинили Госдеп в усиление вмешательства США в дела России

"Только вот незадача - свою шумную правозащитную риторику Вашингтон показательно обесценил приговорами участникам протестов у Капитолия, объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы", - подчеркнул Пискарев.