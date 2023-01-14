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43 минуты назад

В Госдуме обвинили Госдеп в усиление вмешательства США в дела России

Газета.Ru

США пытаются усилить давление на российскую судебную систему, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, это связано с запуском инициативы Госдепа в отношении "политзаключенных".

В Госдуме обвинили Госдеп в усиление вмешательства США в дела России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
  1. "Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм", - цитирует слова Пискарева Telegram-канал комиссии Госдумы.

Как указал депутат, американские власти также собираются защищать современных нацистов и агентов иностранного влияния, о чем фактически говорят официально.

"Только вот незадача - свою шумную правозащитную риторику Вашингтон показательно обесценил приговорами участникам протестов у Капитолия, объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы", - подчеркнул Пискарев.

Ранее в Госдуме заявили, что обращение посольства США к россиянам - вмешательство в дела России.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,Госдеп США,
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