Глава Чечни Рамзан Кадыров ушёл в отпуск, его обязанности временно будет исполнять председатель правительства республики Муслим Хучиев.

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«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича», — приводит РИА Новости текст официального распоряжения.

Ранее Кадыров заявил, что более 21 тыс. чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции с момента её начала.