Захарова оценила попытки Киева «присвоить» Королева

«Власти в Киеве продолжают линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, разрушение общей исторической памяти народов стран постсоветского пространства», — заявила дипломат, отметив, что Королева связывает с Украиной только место рождения.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Россию в «краже» имени советского конструктора Сергея Королева, который якобы был украинским ученым. Политик написал пост, приуроченный ко дню рождения Королева — 12 января. По мнению представителя администрации Зеленского, российская сторона «всегда стремилась украсть имена таких людей, как и всю историю».