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24 минуты назад

В 10-й пакет санкций против РФ захотели включить ядерный сектор

Елена Прошина

Польша и Литва собираются добиваться от Евросоюза включение в антироссийские санкции ядерного сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Появились подробности о новом пакете санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что в ЕС поступило предложение запретить больше российских СМИ, а также исключить больше банков России из глобальной системы SWIFT. По словам источников, 10-й пакет санкций планируется подготовить к годовщине начала конфликта – 24 февраля 2023 года.

Согласно имеющейся информации, санкции предложено ввести против компании «Росатом» и её руководства. Целью ограничений анонимный источник назвал «сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью».

Подлодка Индии застряла в России из-за санкций

Ранее стало известно, что Запад готовит новые санкции против российской нефтяной промышленности.

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