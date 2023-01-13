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25 минут назад

В Кремле назвали способ вернуть уехавших из страны россиян

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти должны создать такие условия, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться. Об этом он рассказал в интервью Life.

Песков подчеркнул, что имеет в виду россиян, которые не стали вражески относиться к своей стране. Он назвал тему наказаний для уехавших граждан очень сложной и призвал «не открывать какие-то ящики Пандоры».

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что у людей могли быть разные причины для отъезда.

«Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», - заключил Песков, добавив, что бороться надо за всех, а не только за айтишников.

В декабре 2022 года сенатор Андрей Клишас рассказал о планах ограничить удаленную работу для россиян, уехавших из страны на фоне украинского кризиса.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты работают над законопроектом о повышении налоговой ставки и отмене преференций для этих россиян.

13 января Володин предложил конфисковывать имущество у покинувших страну россиян, чьи заявления можно расценить как «призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных сил».

Володин предложил лишать имущества уехавших из России

Незадолго до этого «Коммерсант» рассказал, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер для возращения в РФ IT-специалистов. Среди таких мер - бронь от призыва и оплата перелета в Россию.

В Минцифры подчеркнули, что не поддерживают ни запрет на удаленку из-за границы, ни введение заградительных налогов.

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