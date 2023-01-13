Власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в УК необходимо ввести конфискацию имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

По его мнению, в последнее время российские граждане из-за рубежа считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.