Власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в УК необходимо ввести конфискацию имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.
По его мнению, в последнее время российские граждане из-за рубежа считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.
«Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», —считает пресс-секретарь главы государства.