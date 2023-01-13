МИД: Молдавию подталкивают к разрыву связей с Россией

Внешние силы добиваются, чтобы Кишинев разорвал отношения с Россией. Контакты между странами также затруднит введение Россией ответных мер на приостановку вещания в Молдавии русскоязычных телеканалов, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

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Он отметил, что молдавские граждане нам не чужие. Однако введение ответных мер еще больше осложнит культурные, гуманитарные и человеческие двусторонние контакты, чего и добивались внешние силы. При этом, подчеркнул Полищук, Москва неоднократно призывала Кишинев не идти на поводу у Запада, передает ТАСС.

Полищук также затронул тему отношений России и Белоруссии. Он рассказал, что Москва и Минск в этом году согласуют новый пакет решений по интеграции в рамках Союзного государства на период с 2024 по 2026 годы.